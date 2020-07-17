Саранск, , 13:02 — REGNUM В Мордовии максимальное число больных, которые получали лечение в инфекционных стационарах республики, было зафиксировано по состоянию на 14 июня и составило 1883 человека. Сейчас в республиканских больницах занято 978 коек, как и в начале мая. Показатели свидетельствуют о том, что опасный вирус понемногу сдает позиции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также уточняется, что сократилось число больных, которые тяжело переносят заболевание. Так, на 17 июля в реанимации находится 75 пациентов, в том числе 10 человек на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких), в их число входят пять человек с подтвержденным заражением коронавирусом. До середины июня число больных в реанимации превышало сто человек.

В период пиковой нагрузки в больницах региона было развернуто 1957 коек. На сегодняшний день в республике остаются развернутыми 1610 коек в 16 медицинских организациях. Госпитализация проводится при наличии показаний: результат КТ (компьютерной томографии), насыщение крови кислородом, повышенная температура тела и другие симптомы респираторной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 17 июля выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 4014 случаев. До настоящего момента выписаны 2926 человек, таким образом, более 72,89% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели.

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