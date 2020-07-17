Орел, , 13:02 — REGNUM Два уголовных дела по фактам расстрела нацистами и их пособниками мирных жителей в Орловской области в годы Великой Отечественной войны возбуждено Следственным комитетом, сообщили в пресс-службе СК 17 июля. Дела возбуждены по п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

Место захоронения жертв нацистов установлено на территории населенного пункта Третье Нижнее Долгое Должанского района — здесь в 1942 году были расстреляны мирные жители. Здесь были найдены останки четырёх человек с множественными повреждениями от выстрелов из огнестрельного оружия», — уточнили в СКР.

Ещё одно захоронение найдено на территории Шаблыкинского района. Здесь 20 мая 1942 года в период оккупации деревни Погорельцево были расстреляны 14 местных жителей.

«Также проверяются сведения, полученные от местных жителей, о причастности к одному из совершенных преступлений финских солдат, которые наравне с немецкими солдатами проявляли жестокость по отношению к мирному населению», — уточнили в СК.

Орловская область находилась в нацистской оккупации с октября 1941 года по август 1943 года. Немцы и их пособники убили свыше 80 тысяч мирных жителей, более 200 тысяч человек были угнаны на каторгу в Германию.