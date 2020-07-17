Москва, , 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив с женой Татьяной Навкой, а прежняя семейная жизнь была необходима для нынешней гармонии. Об этом он рассказал 17 июля в интервью «Авторадио».

Песков положительно ответил на вопрос о том, счастливый ли он человек. Он признался, что не может ограничиться спокойной жизнью, ему необходима работа. Супруга — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка — в этом похожа на него.

«Но я не фанатичный трудоголик, то есть мне нужно и много поработать, а после того, как много поработать, мне нужно определенное время для неги», — пояснил он.

Песков отметил также, что он и Навка признательны своим прежним супругам за прожитые годы. Сначала, признался он, были сожаления, «что мы не встретились, когда нам было по 20 лет», но позднее пришло понимание, что каждый должен был пройти свой путь к тому, что есть сейчас.

Свои мечты Песков назвал «непубличной темой» и отметил только, что их много.

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