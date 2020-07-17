Киров, Калужская область, , 17:07 — REGNUM Наказание до пяти лет лишения свободы грозит 27-летнему жителю города Кирова за издевательство над своей собакой, сообщила 17 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

10 июля мужчина двигался на машине по улицам Кирова с привязанной к бамперу собакой. Живодёр волочил за автомобилем свою овчарку по проезжей части, причиняя ей боль и страдания. Действия злоумышленника были пресечены сотрудником полиции.

«Кировской межрайонной прокуратурой взято на контроль расследование уголовного дела о покушении на жестокое обращение с животным», — подчеркнула Искрина Лепёхина.

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