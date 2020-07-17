Киров, Калужская область, 17 июля 2020, 17:07 — REGNUM Наказание до пяти лет лишения свободы грозит 27-летнему жителю города Кирова за издевательство над своей собакой, сообщила 17 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.
10 июля мужчина двигался на машине по улицам Кирова с привязанной к бамперу собакой. Живодёр волочил за автомобилем свою овчарку по проезжей части, причиняя ей боль и страдания. Действия злоумышленника были пресечены сотрудником полиции.
Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области суд закрыл приют для бездомных животных