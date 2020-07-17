Ханты-Мансийск, , 12:50 — REGNUM Югра остаётся единственным из 85 регионов России, где нулевой уровень снятия ограничений по коронавирусу. Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба 17 июля заявила, что регион готов к первому этапу выхода из карантина.

«Коэффициент распространения инфекции восьмой день составляет меньше единицы. Динамика совокупности показателей соответствует установленным условиям перехода к определённому уровню снятия ограничений», — сообщила Наталья Комарова.

Отмечается, что с 16 июля в Ханты-Мансийском округе наблюдается превышение количества выздоровевших над количеством заболевших.

«Вместе с тем коэффициент распространения инфекции среди муниципальных образований разный, начиная от равного нулю в Березовском и Белоярском районах и заканчивая коэффициентом 3,8 в Покачах. Выше единицы коэффициент в восьми муниципальных образованиях. Эти обстоятельства определяют состав решений по ограничениям», — пояснила губернатор Югры.

Напомним, всего с начала пандемии в Югре на 17 июля зафиксировано 13 494 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 8164 человека, 97 пациентов с COVID-19 скончались.

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