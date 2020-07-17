Ханты-Мансийск, 17 июля 2020, 12:50 — REGNUM Югра остаётся единственным из 85 регионов России, где нулевой уровень снятия ограничений по коронавирусу. Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба 17 июля заявила, что регион готов к первому этапу выхода из карантина.
Отмечается, что с 16 июля в Ханты-Мансийском округе наблюдается превышение количества выздоровевших над количеством заболевших.
Напомним, всего с начала пандемии в Югре на 17 июля зафиксировано 13 494 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 8164 человека, 97 пациентов с COVID-19 скончались.
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