Красноярск, , 12:50 — REGNUM Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Красноярскому краю обеспечат безопасность экипажа и пассажиров теплохода «Максим Горький», который совершит круиз по Енисею от Красноярска до полярного круга.

Как сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе Росгвардии, это первый круиз по самой полноводной реке России более чем за десять лет.

Теплоход проследует по маршруту Красноярск — Енисейск — Галанино — Красноярск. «Максим Горький» пройдёт с несколькими остановками от юга до арктических широт. Дежурство росгвардейцев на борту круизного судна будет круглосуточным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае со 2 июля разрешена работа компаний, предоставляющих услуги по среднесрочным и долгосрочным речным круизам.

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