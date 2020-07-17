Сергиев Посад, Московская область, 17 июля 2020, 12:46 — REGNUM В Московской области увеличат максимально разрешённую скорость движение на Западном объезде Сергиева Посада. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Западный объезд Сергиева Посада был построен в конце прошлого года — это новая дорога, соответствующая нормативным требованиям по безопасности дорожного движения», — пояснил замминистра Игорь Королёв.
По его словам, специалисты в течение шести месяцев анализировали дорожную ситуацию и приняли решение повысить максимально разрешённую скорость до 70 км/ч. Чиновник не исключил и дальнейших корректировок скоростного режима на Западном объезде.