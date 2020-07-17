Курск, , 12:44 — REGNUM В Курской области по состоянию на 17 июля зарегистрировано 49 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

За последние сутки подтверждена одна смерть от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Скончалась 58-летняя женщина.

Выписаны после выздоровления были 4335 пациентов, в том числе 45 — за последние сутки. В больницах к аппаратам искусственного дыхания подключены 15 человек.

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