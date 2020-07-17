Йошкар-Ола, , 12:44 — REGNUM В Марий Эл режим повышенной готовности на территории региона продлен до 25 июля. Соответствующие изменения внес в указ о введении режима глава республики Александр Евстифеев.

Таким образом, в республике сохраняется запрет на проведение публичных, зрелищных, массовых и развлекательных мероприятий, оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Также сохраняется масочный режим для граждан в общественных местах, рекомендация о соблюдении безопасной дистанции в 1,5 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 17 июля выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 3436 случаев заражения SARS-CoV-2. До настоящего момента в республике выписаны 2940 жителей, таким образом, более 85,56% от общего числа носителей коронавируса в Марий Эл уже выздоровели.