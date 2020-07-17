Пенза, , 12:45 — REGNUM В Пензенской области по информации на 17 июля проведено 182 164 исследования на коронавирусную инфекцию, обследовали 172 604 человека. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина.

Под наблюдением врачей остаются 4144 пациента, 23 315 человек сняли с учета. На сегодняшний день, среди 36 новых случаев заражения коронавирусом есть столетний пензенец, а также ребенок в возрасте шести лет. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Пензе — 20 человек. В Лопатинском районе — семеро, трое проживают в Нижнеломовском районе, в Иссинском — еще два пациента, по одному — из Бессоновского, Пензенского, Мокшанского и Земетчинского районов.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по данным на 17 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 5919 человек. За сутки выявили еще 36 положительных тестов на COVID-19.

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