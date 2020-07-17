Черкесск, , 12:40 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии объявили с 17 июля переход к третьему этапу снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за коронавируса. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки будет возобновлена работа практически всех предприятий торговли, сферы услуг и развлечений, религиозных учреждений и туристического бизнеса.

«Сегодня регион достиг тех показателей, когда Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовала переход на третий этап снятия ограничений», — написал в своем Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

С 17 июля откроются предприятия торговли, непродовольственные рынки, торговые центры, кинотеатры. Снова заработают кафе и рестораны при условии соблюдения ими социального дистанцирования для посетителей. Разрешена работа гостиниц и предприятий туристического бизнеса. Жителям региона разрешено посещать бассейны и тренажёрные залы, откроются учебные учреждения, начнут прием ЗАГСы.

Отметим, что на Северном Кавказе к третьему этапу снятия ограничений перешла только Чечня.