Москва, , 12:37 — REGNUM Чувство ответственности журналиста должно усиливаться при возрастании количества лживой информации. Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «Авторадио».

По его словам, у представителей СМИ должна быть ответственность за конечный результат своего труда. Журналисты должны отличать лживую информацию от правдивой, отметил Песков.

Кроме того, сотрудники СМИ должны в совершенстве владеть современными технологиями, и уметь доводить информацию до конечного потребителя. Песков добавил, что журналисты должны область широким кругозором и должны быстро осваивать новые темы.

«Журналист должен обладать феноменальной обучаемостью», — сказал Песков. Это необходимо для грамотного освещения новостей в различных областях.

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