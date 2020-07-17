Курск, , 12:37 — REGNUM В Курской области 17 июля зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 5799 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1419 пациентов. 1167 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 4335 пациентов, в том числе 45 — за последние сутки. Скончались 49 человек.

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