Ставрополь, , 12:41 — REGNUM Ставропольский край, в отличие от ряда регионов РФ, пока не может похвастаться улучшением эпидемиологической ситуации. По данным федерального оперативного штаба, 16 июля в регионе было зафиксировано 129 случаев заражения коронавирусом — это наивысший показатель в крае за последние четыре недели.

Всего на Ставрополье с начала пандемии выявлено 6625 носителей коронавируса. Выздоровели в крае 4378 человек с подтвержденным диагнозом (+121 за сутки), что составляет две трети всех заразившихся. Жертвами COVID-19 стали 126 пациентов.

Между тем губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что к настоящему времени в крае проведено свыше 243 тыс. тестов на коронавирус. В регионе развернуто более 2,3 тыс. специализированных коек для лечения COVID-19.

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