Краснодар, 17 июля 2020, 12:35 — REGNUM Экстренное предупреждение из-за непогоды объявлено на территории Краснодарского края на 17−18 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«На территории всего Краснодарского края 17−18 июля прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются осадки, ветер, град. На побережье возможно формирование смерчей», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля на Кубань обрушились сильные дожди — в Краснодаре встали трамваи, были подтоплены дороги, у берегов Сочи наблюдалось образование смерчей. В ночь на 17 июля сильный дождь обрушился на Ростов-на-Дону — в Сети появились многочисленные видео с автомобилями, ушедшими под воду почти под крышу.