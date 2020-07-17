Омск, , 12:33 — REGNUM По состоянию на 17 июля в Омской области выявлено 5172 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 106 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве.

Выздоровели 3080 человек, в том числе за последние сутки выписались 72 пациента.

В Омской области провели уже 252 613 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в регионе умерли 48 пациентов с коронавирусом.

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