Тбилиси, , 12:37 — REGNUM В Грузии учебный процесс из-за угрозы коронавируса может начаться по смешанной модели, когда часть занятий будет проходить в классах, а часть — дистанционно. Об этом 17 июля рассказала журналистам замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, сообщает «Общественное телевидение».

Чиновница отметила, что бывают занятия, которые не получится провести удаленно, например, когда для практической работы нужен механизм. В остальных случаях могут ввести обучение через интернет.

«Очень важная модель, о которой мы думаем и которая признана на глобальном уровне, — это смешанная модель. Она предусматривает в определенной степени и онлайн-обучение, и обучение в классе», — сказала Габуния.

Она отметила, что новая модель разрабатывается, а в ближайшие дни будут обнародованы новые рекомендации по организации уроков в школах.

Стоит отметить, что единые национальные экзамены в Грузии в этом году сдают очно. Их начали проводить с 6 июля, последний экзамен для выпускников будет 25 июля.

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