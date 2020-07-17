Москва, , 12:31 — REGNUM Здание предприятия общественного питания в московском районе Тёплый Стан планируют перепрофилировать под центр социальной помощи. Об этом 17 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Объект расположен на улице Генерала Тюленева. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы согласовала соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. При этом департамент труда и социальной защиты населения Москвы также дал согласие.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что для размещения центра будет использовано здание предприятия общественного питания. Его площадь составляет около 2,4 тыс. кв. метров.