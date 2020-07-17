Москва, , 12:33 — REGNUM Мэрия Москвы выделила префектурам Северного и Северо-Восточного административных округов столицы помещения для размещения социальных учреждений. Об этом 17 июля сообщается на официальной странице департамента городского имущества Москвы.

Отмечается, что департамент городского имущества столицы безвозмездно передал префектурам на севере и северо-востоке Москвы 81,8 квадратных метра нежилой площади. Помещения предоставили для размещения некоммерческих организаций

Благодаря этому дополнительную площадь получат Совет ветеранов района Сокол, а также ГКУ «Центр жилищных субсидий» и управа района Ярославский. Предполагается, что эти меры позволят улучшить качество обслуживания и оказания помощи гражданам.

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