Краснодар, , 12:26 — REGNUM 66-летняя жительница Лабинска Краснодарского края с диагнозом COVID-19 скончалась, сообщили в региональном оперативном штабе 17 июля.

«66-летняя жительница Лабинска заболела остро в начале июля — чувствовала общую слабость, недомогание, температура повысилась до 38,3. Лечилась самостоятельно. Через два дня была госпитализирована в Лабинскую ЦРБ», — уточнили в оперштабе.

Медики диагностировали у пациентки двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на новый коронавирус дал положительный результат, женщину перевели на лечение в специализированную краевую инфекционную больницу. В течение нескольких дней медики боролись за жизнь пациентки, она была подключена к аппарату ИВЛ, однако спасти её не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 июля в Краснодарском крае скончались 93 пациента с положительными тестами на коронавирус.