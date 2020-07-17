Пенза, , 12:31 — REGNUM В Пензе на территории автовокзала с целью пресечения незаконного оборота наркотиков и оружия сотрудниками региональных МВД, ФСБ и Росгвардии проведена операция «Анаконда». Об этом информирует пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Сотрудники правоохранительных органов осуществили проверку автобусов, задействованных в пассажирских перевозках, водителей транспортных средств и граждан, приехавших в столицу области.

Оперативниками досмотрены более 20 транспортных средств и около 200 человек. Во время спецоперации к административной ответственности никого не привлекли, были проведены профилактические беседы.

ИА REGNUM напоминает, 51 единица оружия была изъята из незаконного оборота в Самарской области в ходе оперативно-профилактической операции «Арсенал».

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