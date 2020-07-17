Владикавказ, , 12:21 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки подтвержден коронавирус у еще 17 граждан. Общее число случаев заражения новой инфекцией в республике составило 4337, сообщили 17 июля в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки выздоровели 17 человек. Всего за все время удалось вылечить 3741 пациента, 67 заболевших COVID-19 спасти не смогли.

Число активных больных в настоящее время составляет 529 человек. Госпитализированы 221 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на COVID-19. В реанимацию помещены 27 из них. К аппаратам ИВЛ подключены 14 человек.

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