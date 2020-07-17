Тбилиси, , 12:19 — REGNUM Коронавирусом в Афганистане заразились еще десять грузинских военнослужащих, которые спецрейсом военно-воздушных сил Германии 17 июля были доставлены в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Грузии.

Всего коронавирус был выявлен у 38 грузинских военнослужащих, которые выполняют миротворческую миссию в составе контингента НАТО. Их доставка на родину была осуществлена в два этапа — 10 июля и сегодня.

Восемь из 28 ранее доставленных военнослужащих уже выздоровели, состояние остальных стабильное и удовлетворительное, а инфекция осложнений не вызвала. Курс лечения они проходят в Горийском военном госпитале. Здесь же пройдут лечение и десять прибывших сегодня военнослужащих.

В минобороны заявляют, что военнослужащие были изолированы от остального состава сразу же после подтверждения у них коронавируса, и тем, кто продолжает службу в Афганистане, опасность заражения не угрожает.

Нынешний контингент в порядке ротации вернется на родину через несколько недель и в установленном порядке пройдет в Грузии обязательный 14-дневный карантин.

Всего на 17 июля в Грузии фиксируется 1010 подтвержденных случаев коронавируса, в том числе четыре случая было выявлено за последние сутки. 885 человек выздоровели, 15 скончались. Число граждан, которые заразились за рубежом и были доставлены на лечение на родину, достигло 41 человека.