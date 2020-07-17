Йошкар-Ола, , 12:15 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 17 июля выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 3436 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До настоящего момента в республике выписаны 2940 жителей, таким образом, более 85,56% от общего числа носителей коронавируса в Марий Эл уже выздоровели. За последние сутки выписаны десять человек. 31 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики лечение получают 640 человек, в их числе 629 пациентов с пневмонией, включая 205 граждан с подтверждённой коронавирусной инфекцией.