Москва, , 12:14 — REGNUM Все регионы России прошли пик эпидемии коронавируса и находятся в стадии угасания заболеваемости. Об этом 17 июля заявил эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем эксперт отметил, что говорить о стремительном угасании эпидемии пока нельзя. Тавадян отметили, что существенное снижение заболеваемости фиксируется в Московской, Брянской, Тверской, Курской, Белгородской и других областях.

Существенное снижение новых случаев наблюдается в 16 регионах России. Медленное снижение заболеваемости фиксируется в Новгородской, Тульской, Липецкой, Саратовской областях и еще в 28 регионах.

Удовлетворительная ситуация наблюдается в 21 регионе. В зоне сильной турбулентности находятся 18 регионов, сказал эксперт Центра экономических исследований.

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