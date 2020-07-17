Душанбе, , 12:13 — REGNUM Возведение пяти русских школ в Таджикистане начнётся с улучшением эпидемиологической обстановки, сообщил глава управления международных отношений министерства образования и науки Илхом Камолзода.

В настоящее время, по его словам, проходят переговоры о передаче строительной документации российской стороной. Технические документы, связанные с электро‑ и водоснабжения зданий Таджикистан уже передал. Сейчас «ведутся работы по получению сертификата на право пользования выделенными под строительство землями».

Камолзода также напомнил о том, что в связи с эпидемиологической обстановкой начало строительства русских школ задержалось на два месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане будут построены пять школ, в которых преподавание будет вестись на русском языке и по российским образовательным стандартам: в Душанбе, Ходженте, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде. Российскому бюджету строительство обойдётся в 6 млрд рублей.