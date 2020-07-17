Элиста, , 12:13 — REGNUM Шесть очагов бруцеллеза овец выявлено в четырех районах Калмыкии, сообщили в управлении ветеринарии Республики.

С начала июня вспышки бруцеллеза среди овец зафиксированы в сельхозхозяйствах Целинного, Черноземельского, Лаганского и Ики-Бурульского районов республики. Во всех случаях специалисты провели весь комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага заболевания согласно ветеринарно-санитарным правилам. Заболевшее поголовье было изолировано и направлено на санитарный убой.

«На сегодняшний день у нас отмечается рост количества выявленных очагов заражения бруцеллезом МРС. К примеру, за аналогичный период прошлого года был выявлен всего один случай заражения овец бруцеллезом. Рост выявления очагов связан, прежде всего, с увеличением количества проведенных исследований. За последние два года количество проведенных исследований увеличилось в три раза», — прокомментировал начальник отдела противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии РК Николай Аржуев.

Бруцеллез — хроническая инфекционная болезнь животных и человека. В связи с социальной опасностью бруцеллез включен в список карантинных болезней.