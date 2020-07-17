Ставрополь, , 12:23 — REGNUM Два новых случая смерти пациентов с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано в Ставропольском крае. Общее число случаев летального исхода в регионе к 10:30 17 июля достигло 126, сообщил федеральный оперативный штаб.

В июле на Ставрополье жертвами COVID-19, по официальным данным, стали уже 28 человек. Новые случаи смерти заразившихся коронавирусом с начала текущего месяца не были зарегистрированы лишь дважды — 2 и 13 июля.

По общему числу смертей пациентов с COVID-19 Ставропольский край в настоящее время находится на 11-м месте среди субъектов РФ и на втором — среди регионов Северного Кавказа, вслед за Дагестаном.