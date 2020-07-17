Цхинвал, , 12:15 — REGNUM Два случая заражения коронавирусом были выявлены в Южной Осетии за последние сутки. Об этом 17 июля заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева агентству «Рес».

Как рассказала журналистам чиновница, всего в стационаре находятся четыре пациента с диагнозом «COVID-19». Двое из них прибыли по линии министерства иностранных дел, а также есть медсестра, которая работала в «красной зоне». Всего под медицинским наблюдением в республике 145 человек.

Стоит отметить, что в Южной Осетии за время пандемии коронавирус выявили у 89 человек. Граница с Россией в рамках защиты населения от коронавируса закрыта до 31 июля.