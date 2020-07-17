Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Стихийный сход рабочих образовался у «Лахта центра», небоскреба, который построили для штаб-квартиры «Газпрома».

В основном участники массовой акции — несколько сотен строителей из Средней Азии. Они требуют выплаты долгов за работу: многие плохо говорят по-русски, но, как утверждает 47news, звучат слова «зарплата», «апрель» и «май».

Один из рабочих взобрался на третий этаж контейнерных вагонов и выступил с речью. Правоохранители и бойцы ОМОН наблюдали за мероприятием, но особенно не вмешивались.

Судя по видео, появившемуся в интернете, рабочие ведут себя мирно, некоторые подтвердили, что проблема — в выплатах жалованья. Генподрядчик утверждает, что речь идет о допвыплатах, а также о том, что скоро строителей придется распустить ввиду завершения проекта.