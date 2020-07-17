Москва, , 12:05 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит Рособрнадзор и Минпросвещения отказаться от проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в сентябре.

«Направил соответствующие обращения в поддержку профсоюза в Рособрнадзор и Министерство просвещения», — сообщил Нилов в ТГ-канале.

В профсоюзе «Учитель» считают, что это мероприятие нанесет серьезный ущерб психологическому состоянию школьников и вынудит учителей потратить бесценное время очного обучения на бессмысленное тестирование.

Парламентарий разделяет позицию профсоюза.

«Действительно, инициатива с проведением ВПР в нынешних непростых условиях лишена практического смысла. Более того, для школьников это дополнительный стресс, для педагогов — ненужная нагрузка», — отметил он.