Ташлинский район, , 12:05 — REGNUM В Ташлинском районе Оренбургской области возле населенного пункта Раннее продолжается борьбы с крупным лесным пожаром. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в случае ухудшения обстановки подготовлено три автобуса для эвакуации населения в пункт временного размещения.

В ведомстве подчеркнули, что угроза распространения пожара населенным пунктам отсутствует. В настоящее время эвакуация населения не проводится.

Напомним, крупный пожар бушует в лесном массиве с 16 июля. Площадь, пройденная огнем, составила более 400 гектаров.

В ликвидации задействованы 128 человек, 44 единицы техники, два квадроцикла, два самолета Минобороны РФ. Для контроля качества атмосферного воздуха в зоне пожара привлечены специалисты двух лабораторий.