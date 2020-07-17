Саранск, , 12:03 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 17 июля выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 4014 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

До настоящего момента выписаны 2926 человек, таким образом, более 72,89% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. За последние сутки выписаны 39 человек. 30 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за последние сутки летальных случаев не было.

ИА REGNUM напоминает, в инфекционных стационарах республики лечение получают 978 человек, как с подтверждённым диагнозом COVID-19, так и с другими инфекциями. 872 жителя республики наблюдаются медиками по месту жительства и в обсерваторах.