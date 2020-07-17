Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM В Ростовской области госпитали, развёрнутые для пациентов с COVID-19, заполнены на треть. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 июля.

В настоящее время на лечении находятся 674 пациента, получившие положительный результат теста на коронавирус. 38 человек в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Коечный фонд заполнен на 31,3%.

Наряду с этим под медицинским наблюдением находятся чуть более 6 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что за весь период пандемии в Ростовской области выздоровели 8 тыс. 745 носителей коронавируса. Скончались 178 пациентов.

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