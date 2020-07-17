Москва, , 12:04 — REGNUM С начала года в Москве на спецстоянки было отправлено почти 1,8 тыс. такси, не соответствующих правилам безопасности перевозок. Об этом 17 июля сообщается на официальной странице Московской административная дорожная инспекция (МАДИ).

Отмечается что с начала 2020 года инспекторы МАДИ провели более одной тысячи проверок соблюдения таксистами правил и безопасности перевозок. Мероприятия проводились ежедневно вблизи крупных транспортно-пересадочных узлов, а также вокзалов и торговых центров.

В ходе совместных рейдов с ГИБДД инспекторы МАДИ изъяли и направили на спецстоянки 1737 такси по причине того, что водители не прошли перед выездом обязательный медицинский осмотр, а автомобили — технический. Помимо этого, инспекторы выявили у таксистов 13,6 тысячи других нарушений, связанных с несоблюдением обязательных требований к такси.

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