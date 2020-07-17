Уфа, , 12:00 — REGNUM 60 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлено 6194 фактов заражения коронавирусной инфекцией. При этом справились с ней 4538 человек, в том числе 214 — за минувшие 24 часа.

В больницах региона продолжают лечение 243 пациента, а 1393 граждан получают лечение на дому.

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