Нижний Новгород, , 11:53 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 17 июля выявили 216 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 21 200 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

До настоящего момента выписан 15 581 нижегородец, то есть более 73,49% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. За последние сутки выписаны по выздоровлении 245 жителей области.

По данным общероссийского оперативного штаба, 325 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки умерли семеро нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Так, отменяется обязательная двухнедельная изоляция для граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию нашей страны регулярными воздушными рейсами. Уточняется, что изменения внесены для приведения указа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, которые вступили в силу с 15 июля. Прибывающим из-за рубежа гражданам необходимо в течение трёх дней со дня прибытия пройти тест ПЦР на коронавирус. Изоляцию необходимо соблюдать тем, у кого имеются симптомы респираторного заболевания.

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