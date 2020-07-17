Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки после коронавируса выздоровели ещё 126 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 июля.

«За весь период в области выздоровели уже 8 тыс. 745 заболевших, в том числе за последние сутки — 126», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за последние сутки выявили 97 носителей коронавирусной инфекции и подтвердили пять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 на Дону достигло 11 тыс. 214 человек. За весь период пандемии скончались 178 пациентов с коронавирусом.

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