Магас, 17 июля 2020, 11:51 — REGNUM Автопарк службы пожаротушения Ингушетии пополнился новой специализированной автомашиной. В МЧС впервые поступил новый штабной автомобиль пожаротушения АШ-7, сообщили 17 июля в региональном управлении.
По словам начальника управления Вячеслава Борисова, новая техника будет способствовать снижению времени реагирования огнеборцев на различные происшествия.
«Благодаря оперативности будут спасены человеческие жизни, что является главной нашей задачей», — отметил глава спасательного ведомства.
Новая специализированная машина укомлектована световой башней, генератором, средствами коммуникативной и радиосвязи, средствами оказания первой помощи, фото‑ и видеоаппаратурой, комплектом поисковой аппаратуры. Все это сделает работу пожарных более оперативной и безопасной.