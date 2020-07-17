Майкоп, , 11:52 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее по состоянию на 10:30 17 июля достигло 2326, сообщил федеральный оперативный штаб. При этом восьмой день подряд в республике выявляется менее 20 носителей инфекции.

За прошедшие сутки в Адыгее зафиксировано 18 новых фактов заражения и 14 случаев выздоровления от COVID-19. Всего в республике с начала пандемии вылечились 1882 человека с подтвержденным диагнозом, или почти 81% инфицированных.

Умерли в Адыгее к настоящему времени 16 пациентов с подтвержденным COVID-19. С начала месяца болезнь унесла жизни двух человек.