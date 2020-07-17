Москва, , 11:49 — REGNUM Если человека на рабочем месте постоянно чувствует себя сонливым, это, скорее всего, свидетельствует о том, что отводимого им времени на сон недостаточно для полноценного отдыха. Об этом заявила врач-эндокринолог, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова.

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Побороть это состояние люди пытаются с помощью кофеиносодержащих напитков и энергетиков. Однако такие меры борьбы с сонливостью эксперт назвала небезопасными. Также не лучшим способом взбодриться, по словам эндокринолога, является контрастный душ, который создает излишнюю нагрузку на надпочечники.

Самым разумным способом избавиться от сонливого состояния Павлова считает нормализацию режима сна. В случае отсутствия такой возможности, помогут физическая активность и простая питьевая вода.

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«Если пить её регулярно, она помогает не снижать уровень активности», — заявила в беседе в радио Sputnik врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал, что в среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, но «есть чисто генетически заложенные нюансы».