Москва, , 11:49 — REGNUM В то время, когда вооруженные силы США примут на вооружение гиперзвуковые ракеты, у России уже будут возможности по их перехвату. Такое мнение 17 июля высказал редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, его слова приводит РИА Новости

«Когда вооруженные силы США получат гиперзвуковое оружие, у нас в войска уже будет поступать зенитная ракетная система пятого поколения С-500, которая способна перехватывать различные цели, в том числе и гиперзвуковые», — заявил эксперт.

Кроме этого, он указал, что стоящие на вооружении российской армии нынешние ЗРК С-400, а также комплексы Бук-М3 и Тор-М2, в зоне своей ответственности могут эффективно противодействовать гиперзвуковым целям.

Помимо того, рассуждая об отрыве РФ в данном сегменте вооружений, Коротченко сообщил, что речь в данном случае идет о нескольких годах и напомнил, что гиперзвуковые ракеты США ещё только проходят летные испытания, в то время как российские ВС имеют на вооружении несколько таких образцов, включая комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морская гиперзвуковая ракета «Циркон».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне сообщили, что в ходе летных испытаний скорость новой американской гиперзвуковой ракеты в 17 раз превысила скорость звука и президент США Дональд Трамп назвал ее «супер-пупер».