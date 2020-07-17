Курган, , 11:47 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основной очаг заражения — Курган, где зарегистрирован 31 положительный тест на SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 17 июля зарегистрировано 1703 заражения коронавирусом. Данные по выздоровевшим и скончавшимся оперативный штаб не предоставляет.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 17 июля вылечились от коронавирусной инфекции 796 человек, три пациента с COVID-19 скончались.