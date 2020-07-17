Самара, , 11:47 — REGNUM 62 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, в том числе 27 зараженных граждан выявили в Самаре, еще 15 — в Тольятти. А всего по области было выявлено 6197 фактов заражения этой инфекцией.

Причем 3883 пациента справились с инфекцией, а 73 пациента с COVID-19 скончались (за минувшие сутки не было выявлено ни одно случая смерти таких пациентов).

Отмечается, что на учете у врачей находятся 295 человек.

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