Горно-Алтайск, , 11:41 — REGNUM Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай обязали подготовить предложения о создании охранных зон у местных озёр, являющихся природными памятниками. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее природоохранные прокуроры проверили исполнение законодательства об особо охраняемых природных территориях.

«Проведенной проверкой установлено, что у памятников природы регионального значения Тайменьское озеро, Туюкское озеро, Каракольские озера, Мультинские озера, Аккемское озеро, Кучерлинское озеро, Садринское озеро, Теньгинское озеро не созданы охранные зоны», — отметили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокуратура подала иск в суд с требованием признать незаконным бездействие чиновников, а также возложить на них обязанности по устранению выявленных нарушений. Горно-Алтайский суд с этими доводами согласился.

Читайте также: Сотни нарушений лесного законодательства выявили на Алтае за год