Нальчик, , 11:40 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки выявили 25 человек, заразившихся коронавирусом, сообщили 16 июля в федеральном оперативном штабе. Это самый низкий суточный прирост подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время.

«Эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжается снижение числа пациентов с тяжелым течением заболевания, нуждающихся в госпитализации», — отметили в региональном минздрае.

За минувшие сутки на 19 человек выросло число выздоровевших. Их общее количество достигло 5228 человек. В госпиталях остаются 646 пациентов, активных носителей вируса среди них 460. В реанимации находятся 37 человек. Число смертей от COVID-19 за прошедшие сутки не изменилось — 63.