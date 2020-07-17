Махачкала, , 11:39 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по данным на 10:30 17 июля достигло 8691, сообщил федеральный оперативный штаб.

За минувшие сутки в Дагестане выявлено 44 носителя коронавируса, выписаны из-под медицинского наблюдения 88 пациентов. Всего в республике болезнь победили 7238 человек, или почти 83,3% заразившихся.

Напомним, Дагестан в настоящее время находится на втором этапе снятия ограничений, введенных на фоне пандемии, и готовится к третьему. В республике открылся ряд организаций и предприятий, но по-прежнему запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий.

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