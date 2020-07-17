Екатеринбург, , 11:35 — REGNUM В Свердловской области за 16 июля был зарегистрирован 301 случай заражения коронавирусом. Об этом 17 июля сообщает оперштаб.

В частности, его нашли у 185 жителей Екатеринбурга. Также вирус обнаружен в Алапаевске, Артёмовском, в Ачитском и Арамильском городских округах, Белоярскогм, Бисерти, Богдановиче, Дегтярске, Верхней Пышме, Верхней Салде, Верхней Туры, Верхотурья, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кировграда, Первоуральска, Качканара, Полевского, Ревды, Режа, Ивделя, Невьянска, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Серова, Нижнего Тагила, Слободо-Туринского района, Североуральска, а также Сысертского, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Всего в регионе зафиксировано 17 285 заразившихся. Число умерших от COVID-19 достигло 188 человек.