Джакарта, , 11:35 — REGNUM Глава индонезийской компании PT Bio Farma Хонести Басир заявил, что местная вакцина от COVID-19 будет доступна для общественности в начале или середине 2022 года, сообщает Kompas.

По его словам, доклинические испытания вакцины будут проведены только во втором квартале 2021 года. Затем клиническое испытание будут проведены в третьем квартале 2021 года.

Индонезийская компания PT Bio Farma не только поддерживает производство вакцины в стране, но и сотрудничает с частной компанией из Китая Sinovac Biotech Ltd.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия продолжит продвигать устойчивый мир через лидерство в Совете Безопасности ООН в августе 2020 года.

Читайте развитие сюжета: В Индонезии подтвердили 83 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2