Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM Из-за разгула стихии спасатели призвали жителей Ростова-на-Дону не выходить на улицу без необходимости. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 17 июля.

При выходе на улице в непогоду горожанам рекомендовали «соблюдать предельную осторожность и не переходить улицу в потоке воды».

ИА REGNUM напоминает, что на областной центр утром 17 июля обрушился тропический ливень с градом. Непогода продержится до конца дня. Коммунальные и спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.

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